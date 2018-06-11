Попереджено незаконне витрачання коштів, призначених на закупівлю харчів для навчального закладу

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В межах реалізації представницьких повноважень органами прокуратури Луганської області виявлено порушення вимог Закону України «Про публічні закупівлі» при проведенні державних закупівель продуктів харчування серед навчальних закладів області.
Встановлено, що в січні поточного року між навчальним закладом та приватним підприємцем укладено договір про закупівлю продуктів харчування на суму понад 1 млн грн.
Однак, укладаючи договір на закупівлю продуктів харчування на загальну суму, що перевищує 200 тис грн, комунальний заклад порушив вимоги законодавства та не здійснив закупівлю вказаних товарів за результатами однієї з процедур, передбачених ч. 1 ст. 12 Закону України «Про публічні закупівлі», що створює передумови до порушення економічних інтересів держави в ході його виконання.
Таким чином, під час проведення зазначеної закупівлі порушено принципи максимальної ефективності та економії, що створює ризик до протиправного витрачання бюджетних коштів, нераціонального та неефективного їх використання.
Реагуючи на виявлені порушення, з метою захисту інтересів держави, прокуратура звернулась до суду з вимогою про визнання вказаного договору недійсним.
Рішенням господарського суду Луганської області підтримано позицію прокуратури та задоволено позовні вимоги в повному обсязі.
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