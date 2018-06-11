На Донеччині затримали злочинну групу шахраїв, які діяли по всій Україні

Співробітники управління карного розшуку Донецької області припинили діяльність двох гастролерів з окупованої території, які виманювали у громадян гроші під виглядом продажу «цінних» мікросхем. За один раз зловмисники отримували від 6 до 15 тисяч гривень.

Зловмисники розпочали злочинну діяльність в 2017 році, коли переїхали з тимчасово окупованої території до Маріуполя. Шахраї пересувалися на автомобілі, швидко змінюючи місця злочинів, та вживали заходів конспірації, щоб їх неможливо було відстежити.

Діяли за заздалегідь розробленою схемою. Жертвами аферистів ставали переважно літні люди, для яких вони влаштовували цілу виставу. Один входив у довіру до пенсіонера, заводячи розмови на різні теми. У цей час підходив його спільник, який цікавився, чи можна купити у гостя мікросхеми, які, як він чув, дуже «якісні». За кілька хвилин маніпулятори вводили людину в оману, змусивши повірити у «цінність» товару.

Поки один ходив до машини за мікросхемами, інший залишав жертві близько тисячі гривень та просив позичити і віддати продавцю всі гроші, які є (зазвичай сума становила від 6 до 15 тисяч гривень). Зловмисник запевняв старенького, що зараз повернеться за товаром з грошами.

Повіривши незнайомцю, пенсіонери віддавали усю суму та ставали власниками звичайних старих мікросхем. Навіть коли боржник не повертався, потерпілі не спішили звертатися в поліцію, вважаючи, що зможуть продати «дорогоцінний» товар.

Операцію із затримання оперативники готували два місяці. Розшуковці встановили орендовані квартири, на яких базувалися підозрювані, та влаштували засідки. Затримували одночасно, перекривши можливі шляхи відходу.

Затримані – жителі тимчасово окупованої території 43 та 47 років. Старший вже має судимість за шахрайство.

Наразі зловмисники викриті у трьох епізодах шахрайських дій на території Донеччини, збиток від яких склав понад 30 тисяч гривень. Речові докази вилучено.

Поліцейські встановлюють інших потерпілих. Перевіряється інформація щодо причетності зловмисників до аналогічних злочинів на території України.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за дане правопорушення – до 3 років позбавлення волі.

Якщо Ви або Ваші знайомі постраждали від протиправних дій, скоєних за аналогічною схемою, звертайтеся до поліції Донецької області за телефоном (067) 629 02 41 або 102.

Відділ комунікації поліції Донецької області