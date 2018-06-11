У Дніпрі суддя підозрюється у винесенні неправосудних рішень та шахрайстві

Прокуратурою Дніпропетровської обласні здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відносно судді одного з районних судів міста Дніпра за скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.375, ч.2 ст.28 ч.2 ст.375, ч.3 ст.190 КК України (постановлення суддею завідомо неправосудного рішення, ухвали; постановлення суддею завідомо неправосудного рішення, ухвали, що спричинило тяжкі наслідки, за попередньою змовою групою осіб; придбання права на майно шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб у великому розмірі).

Встановлено, що у період 2015 - 2016 років вказаний суддя, порушуючи норми законодавства України, правила територіальної підсудності, які передбачають розгляд позову за місцем знаходження майна, за відсутності позивачів, відповідачів, їх представників та будь-яких доказів щодо належного повідомлення всіх учасників процесу про час та місце розгляду цивільної справи, з грубим порушенням вимог Цивільного процесуального кодексу України щодо законності, обґрунтованості та змісту судового рішення, за відсутності у матеріалах справи належних письмових доказів, а також повно і всебічно не з’ясувавши обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, постановив ряд завідомо неправосудних заочних рішень.

Так, за рішенням суду майно державного навчально-виробничого закладу авіаційного профілю «Запорізький центр льотної підготовки ім. Маршала авіації О.І.Покришкіна», розташованого на території Запорізької області, до якого входила авіаційна техніка та деталі до неї, елементи конструкції аеродрому вартістю понад 1,7 млн грн, безпідставно передано у власність товариству з обмеженою відповідальністю.

Крім того, суддя постановив завідомо неправосудне заочне рішення щодо стягнення фіктивної заборгованості у сумі 20 млн грн з приватного фермерського господарства на території Кіровоградської області на користь громадянки.

Продовжуючи злочинну діяльність та діючи в інтересах позивача, своїм рішенням суддя створив передумови для вибуття з власності чотирьох громадян млинового комплексу у місті Дніпрі та стягнення 400 тис грн боргу.

Прокуратурою також встановлено, що підозрюваний, вступивши у попередню змову з громадянином, сприяв останньому у незаконному заволодінні квартирою у місті Дніпрі для подальшого отримання грошових коштів від її продажу. Своїми діями зловмисники спричинили спадкоємцю померлого власника житла матеріальну шкоду у сумі 340 тис грн.

Наразі судді заочно повідомлено про підозру у скоєнні вказаних кримінальних правопорушень. Вирішується питання щодо оголошення його у розшук.

Досудове розслідування триває.

Прес-служба прокуратури Дніпропетровської області