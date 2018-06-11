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В Каменском трое пешеходов на тротуаре чудом спаслись от наезда двух автомобилей (видео)

11.06.2018 15:54

Два автомобиля столкнулись на скорости, после чего джип вылетел на тротуар, где находились пешеходы

Соответствующее видео обнародовал в Youtube Igor Ilkov, передает Depo.Днипро.

На перекрестке проспекта Конституции и ул. Вячеслава Черновола автомобиль осуществлял поворот налево в то время, как навстречу двигался джип "Тойота". После столкновения автомобилей джип вынесло на тротуар, где находились люди. Они чудом смогли увернуться от удара. Одна из женщин упала. 

 

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