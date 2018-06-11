Дружина спокійно спала, поки її чоловік помирав, стікаючи кров’ю

На Тернопільщині чоловік стік кров'ю на власному подвір'ї, бо дружина вирішила, що рана у нього несерйозна і спокійно пішла спати

Під ранок 10 червня вона знайшла тіло свого 51-річного чоловіка. Загиблий стік кров'ю, отримавши різані рани стегна.

За словами дружини, вночі вона прокинулася від шуму розбитого скла.

Вийшовши на вулицю жінка побачила, що її чоловік лежить біля старої розбитої віконної рами, яка валялася на подвір'ї. Чоловік поскаржився, що спіткнувся і порізав ногу об скло, попросив, щоб дружина винесла ганчірку перев'язати ногу.

Жінка дала ганчірку перев'язати рану і, переконавшись у серйозності травми, лягла спати. А вже через кілька годин чоловік помер. // Корупція.Інфо