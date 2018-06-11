За минулий тиждень поліцією викрито 14 фактів вимагання та одержання хабарів

Затримання фігурантів корупційних діянь провели працівники територіальних управлінь Департаменту захисту економіки Нацполіції у 13 регіонах країни. Загальна сума отриманої ними неправомірної вигоди становить понад 650 тисяч гривень.

Працівниками Департаменту постійно проводяться заходи по виявленню та документуванню кримінальних правопорушень, пов’язаних з корупцією.

Так, лише 8 червня працівники поліції затримали 8 хабарників, серед яких працівники кадрового забезпечення, медики та керівник територіального сервісного центру.

На Волині працівники Управління захисту економіки у Волинській області Нацполіції, слідчі обласного Управління служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури області викрили у корупційних діяннях начальників відділів кадрів двох лікувальних закладів обласного рівня.

Правоохоронці затримали фігурантів під час одержання ними 3,2 тисячі доларів США неправомірної вигоди. За вказану суму службовці пообіцяли працевлаштувати місцевого мешканця до Волинської обласної клінічної лікарні.

На Запоріжжі оперативники обласного управління захисту економіки Нацполіції викрили посадовця Департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації. Спільно з лікарем Запорізької обласної клінічної лікарні вони організували злочинну схему з вимагання та отримання неправомірної вигоди за вирішення питання про ухилення військовозобов’язаних громадян від проходження військової служби та призову до Збройних сил України.

8 червня працівники Управління захисту економіки в Запорізькій області Нацполіції спільно з слідчими обласної поліції та Запорізькою місцевою прокуратурою №2 затримали службовців під час отримання 1,1 тисяч доларів США хабара. Вимагали та в подальшому одержали неправомірну вигоду від громадянина за надання довідки про невідповідність до проходження військової служби.

У Вінницькій області начальник однієї з експертних установ області вимагав від своєї підлеглої 500 доларів США. За вказану суму неправомірної вигоди медик пообіцяв не вживати мір щодо її звільнення із займаної посади.

Затримали лікаря у службовому кабінеті працівники Управління захисту економіки у Вінницькій області Нацполіції, слідчі обласної поліції під процесуальним керівництвом Вінницької місцевої прокуратури під час одержання обумовленої суми хабара.

Крім того, на Полтавщині начальник одного з територіальних сервісних центрів області спільно з директором автошколи та місцевим мешканцем організували злочинну схему вимагання та отримання неправомірних вигод від громадян. За видачу водійського посвідчення, відкриття додаткової категорії щодо керування транспортними засобами без фактичного проходження курсів навчання та формальної здачі іспитів вимагали від громадянки 6 тисяч гривень хабара.

Затримали фігурантів оперативники Управління захисту економіки в Полтавській області Нацполіції спільно з слідчими прокуратури Полтавської області під час одержання другої частини неправомірної вигоди 3 тисяч гривень.

Протягом минулого тижня правоохоронці затримали 21 корупціонера. Сума неправомірних вигод коливалася від 4 тисяч гривень до 12 тисяч доларів США.

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