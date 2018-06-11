Россияне «приветливо» втречают гостей ЧМ: питерский таксист жестоко избил 38-летнего француза

В Александровскую больницу российского города Санкт-петербурга, утром 9 июня скорая доставила избитого мужчину в тяжёлом состоянии. Оказалось, что питерский таксист избил 38-летнего француза, видимо, прилетевшего поболеть за свою сборную на ЧМ-2018.

Об этом 78.ru сообщил источник в правоохранительных органах.

Как выяснилось, пострадавший — 38-летний гражданин Франции. На улице Кораблестроителей около 04:30 него напал водитель такси и жестоко избил.

Пациента, у которого диагностированы тяжёлые травмы головы и шок, поместили в реанимацию.

Также сообщается, что в том же районе в тот же день было совершено нападение на ещё одного гражданина Франции. У него отобрали телефон и 5,5 тысячи рублей.