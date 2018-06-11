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В Александровскую больницу российского города Санкт-петербурга, утром 9 июня скорая доставила избитого мужчину в тяжёлом состоянии. Оказалось, что питерский таксист избил 38-летнего француза, видимо, прилетевшего поболеть за свою сборную на ЧМ-2018.
Об этом 78.ru сообщил источник в правоохранительных органах.
Пациента, у которого диагностированы тяжёлые травмы головы и шок, поместили в реанимацию.
Также сообщается, что в том же районе в тот же день было совершено нападение на ещё одного гражданина Франции. У него отобрали телефон и 5,5 тысячи рублей.
На фронте бесконечная позиционная кампания с высыпанием десятков пакетов РЗК, ударами 152-мм артиллерии и невозможностью сторон вывести войска в трёх точках соприкосновения...