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В Киевской области судимые женщина и двое мужчин ограбили таксиста

11.06.2018 16:46

В Киевской области ранее трое рецидивистов ограбили таксиста, который их подвозил. 

Об этом в сети Facebook сообщил отдел коммуникации полиции Киевской области, передает УНН.

ограбление

Как рассказали в полиции, вблизи села Коженики Белоцерковского района на водителя такси напали пассажиры, и угрожая убить ножом, отобрали у мужчины имеющиеся у него 1300 гривен, кошелек, очки и видореестратор, после чего скрылись

"Несмотря на то, что потерпевший сообщил о разбойном нападении лишь через 8 часов, полицейские Белоцерковского отдела полиции оперативно установили, разыскали и задержали злоумышленников. Ими оказались ранее судимые жители Белоцерковского района - 38-летняя женщина и ее товарищи 32 и 36 лет. У них изъяли вещественные доказательства", - рассказали в пресс-службе

Подозреваемые задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.
Продолжается расследование по рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские проверяют злоумышленников на причастность к совершению других преступлений на территории Киевской области.

 

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