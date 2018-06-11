В Киевской области судимые женщина и двое мужчин ограбили таксиста

В Киевской области ранее трое рецидивистов ограбили таксиста, который их подвозил.

Об этом в сети Facebook сообщил отдел коммуникации полиции Киевской области, передает УНН.

Как рассказали в полиции, вблизи села Коженики Белоцерковского района на водителя такси напали пассажиры, и угрожая убить ножом, отобрали у мужчины имеющиеся у него 1300 гривен, кошелек, очки и видореестратор, после чего скрылись

"Несмотря на то, что потерпевший сообщил о разбойном нападении лишь через 8 часов, полицейские Белоцерковского отдела полиции оперативно установили, разыскали и задержали злоумышленников. Ими оказались ранее судимые жители Белоцерковского района - 38-летняя женщина и ее товарищи 32 и 36 лет. У них изъяли вещественные доказательства", - рассказали в пресс-службе

Подозреваемые задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Продолжается расследование по рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские проверяют злоумышленников на причастность к совершению других преступлений на территории Киевской области.