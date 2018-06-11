Київводоканал попереджає про планові відключення водопостачання (адреси)

Для надійної роботи систем водопостачання Київводоканал проводить ремонтні роботи, у зв`язку з чим буде відключено водопостачання за наступними адресами:

11 червня з 09.00 до 24.00 – вул. Борщагівська, 124, 126 (учбові корпуси КПІ);

12 червня з 09.00 до 18.00 – вул. Мішуги, 4 (ТЦ);

12 червня з 10.00 до 23.00 – вул. Велика Васильківська, 92 (школа), 88, 90 (ж/б), 94 (1ввід на ж/б);

12 червня з 10.00 до 23.00 – вул. А. Барбюса, 20/1 (офіси), 13-Б (посольство Лівану), 13, 22 (ж/б);

12 червня з 23.00 до 08.00 13 червня – вул. Марганецька, 22, 24 (ж/б); вул. Рогозівська, 6 (лікарня), 10-А (д/с), 4/16 (ЖЕД-406); вул. Марганецька, 43-67 (п/б); вул. Рогозівська, пров. Слюсарний, пров. Остерський, вул. Остерська (приватні будинки);

14 червня з 09.00 до 24.00 – вул. Полкова, 72 (ж/б);

14 червня з 09.30 до 18.00 – вул. Вільямса, 6-д, 8-д (ж/б); пров. Московський, 2-Г, 2-Ж, 2-И, 2-К, 6-Г (Ж/Б).

14 червня з 10.00 до 21.00 – вул. Грабовського, 15, 17, 15-А, 17-А, 25, 25-А, 27, 27-А, 27-Б, 29, 34, 33, 35, 37, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 30, 30/2, 30/1, 32; вул. Столєтова, 1, 3, 3-А, 5, 7, 9, 9/2, 11, 15, 19, 21, 23, 27/1, 27/2, 29, 31, 31-А, 33, 33-А, 35, 37, 39, 41, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14-А, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36; вул. Байкальська, 4, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 19, 21; вул. Єлісейська, 1, 3, 5, 7, 2, 4 (приватні будинки);

Київводоканал дякує за розуміння та просить вибачення за тимчасові незручності! Не забудьте заздалегідь запастися водою.