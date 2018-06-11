Навстречу ЧМ-2018: в Москве «человек в форме» ограбил бразильского болельщика

Ограбление, жертвой которого стал 54-летний Петер Кардозо, произошло в самом центре российской столицы.

В Москве неизвестный в форме сотрудника полиции ограбил гражданина Бразилии, который прибыл в Россию на ЧМ-2018.

Как сообщает Telegram-канал Mash, ограбление, жертвой которого стал 54-летний Петер Кардозо, произошло в самом центре российской столицы.

«Человек в форме подошел к Петеру на Большой Грузинской, попросил показать документы и все, что есть в карманах. Фавелы (трущобы в городах Бразилии – ред.) бразильца ничему не научили, поэтому он вытащил паспорт и 2000 долларов.

Коп все посмотрел, вернул, но когда Петер пересчитал наличность, то очень расстроился - не хватало 1400», – отмечается в сообщении. // УНИАН