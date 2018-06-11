На Харьковщине два питбуля в течение получаса терзали мужчину (фото, видео)

В интернете появилось видео с камер наблюдения, на котором видно, как две собаки бойцовской породы напали на прохожего. Питбули выбежали на дорогу и сразу же набросились на мужчину. Тот сначала отбивался от собак пустым пластмассовым ведром, но не устоял на ногах и упал. После чего питбули стали еще ожесточеннее рвать человека. Парню все-таки удалось подняться на ноги, он попытался убежать, но бойцовские собаки нагнали его и продолжили кусать.

Как стало известно «ФАКТАМ», чрезвычайное происшествие случилось еще 7 июня в городе Дергачи, Харьковской области. Потерпевшим оказался 28-летний местный житель. По свидетельству очевидцев, он занес соседям черешню и возвращался домой с пустым ведром.

Собаки терзали мужчину около получаса. На помощь пострадавшему прибежали соседи, кто с вилами, кто с сапками, пытались отогнать питбулей. Те убегали на короткое время, но, пока парень приходил в себя, возвращались вновь.

Потерпевшего спас один из соседей. Он выехал из двора на своей «Газели» и начал сигналить. Парня удалось перенести в безопасное место. Но едва приехала «скорая», собаки принялись атаковать медиков. Хорошо, что они действовали быстро и успели занести пострадавшего в машину.

Как сообщили в полиции, хозяина агрессивных питбулей в этот момент не было дома. Хотя соседи пострадавшего утверждают, что это именно хозяин собак на видео перелазит через забор своего дома.

«Открыто уголовное производство, — рассказала заместитель начальника отдела коммуникации Харьковского областного главка нацполиции Оксана Калмыкова. — В отношении хозяина собак применена административная ответственность.

Питбулей сейчас отправляют на экспертизу. Кинологи определят, насколько они опасны для человека. По решению суда собак могут изъять у хозяина. Однако усыпить их можно только с согласия владельца".

Пострадавший Игорь Агарков в настоящее время находится в больнице. У него травмированы руки и ноги. Причем одна рука потеряла чувствительность.