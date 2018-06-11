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В списке на выделение земли АТОшникам оказались львовские чинуши

11.06.2018 17:54

На Львовщине разгорелся очередной скандал, связанный с выделением земли участникам АТО. 

Глава Львовской областной государственной администрации Олег Сюнитка подписал распоряжение о выделении участникам АТО 83 земельных участков вокруг озера Навария, расположенного в 15 километрах от Львова. Между тем, как выяснили журналисты, в список загадочным образом попали чиновники и бизнесмены, которые не принимали участия в антитеррористической операции.

земля

— Составители списка меня обманули, — заявил губернатор. - Когда я подписывал распоряжение о выделении участков, был убежден, что мы предоставляем землю участникам боевых действий. Необходимо провести служебное расследование, каким образом эти люди проходили через комиссию, которая создана при облгосадминистрации и проверяет участие людей в боевых действиях.

Соответствующее служебное расследование глава Львовской ОГА поручил провести и. о. директора департамента архитектуры и развития градостроения Оксане Ткачук.

Также на Львовщине были оштрафованы сразу четыре депутата Старосамборского городского совета. Они проголосовали за выделение себе и своим родственникам земельных участков в квартале застройки для участников АТО. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Львовской области. // «ФАКТЫ» (Львов)

 

 

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