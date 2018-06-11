Двоє українців загинули у ДТП в Угорщині (фото)

Трагічна ДТП сталася сьогодні вранці на автобані М-3 в районі міста Егер

Як повідомляє угорська поліція, вантажівка з українськими номерами зупинилася на смузі аварійної зупинки на швидкісному шосе, можливо через несправність. Водій та пасажир вийшли з кабіни, аби оглянути автомобіль.

Однак в цей час їх збив фургон з угорською реєстрацією. Від отриманих травм чоловіки загинули на місці.

Напрямок автобану на Мішкольц було перекрито. Наразі тут працює експерти та слідчі. // Mukachevo.net