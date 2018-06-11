Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

Голосование

Накажут ли наглых «мажоров» за создание аварийной ситуации и избиение депутата Найема

Да, в полном соответствии с Законом
Нет, денег хватит откупиться
Не знаю что и сказать
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

Двоє українців загинули у ДТП в Угорщині (фото)

11.06.2018 18:10

Трагічна ДТП сталася сьогодні вранці на автобані М-3 в районі міста Егер

Як повідомляє угорська поліція, вантажівка з українськими номерами зупинилася на смузі аварійної зупинки на швидкісному шосе, можливо через несправність. Водій та пасажир вийшли з кабіни, аби оглянути автомобіль.

ДТП

Однак в цей час їх збив фургон з угорською реєстрацією. Від отриманих травм чоловіки загинули на місці.

Напрямок автобану на Мішкольц було перекрито. Наразі тут працює експерти та слідчі. // Mukachevo.net

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...