Двоє українців загинули у ДТП в Угорщині (фото)

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Трагічна ДТП сталася сьогодні вранці на автобані М-3 в районі міста Егер
Як повідомляє угорська поліція, вантажівка з українськими номерами зупинилася на смузі аварійної зупинки на швидкісному шосе, можливо через несправність. Водій та пасажир вийшли з кабіни, аби оглянути автомобіль.
Однак в цей час їх збив фургон з угорською реєстрацією. Від отриманих травм чоловіки загинули на місці.
Напрямок автобану на Мішкольц було перекрито. Наразі тут працює експерти та слідчі. // Mukachevo.net
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