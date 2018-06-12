Київські правоохоронці затримали злочинну групу, яка виготовляла та збувала вогнепальну зброю

Поліцейські спільно із працівниками СБУ провели кілька оперативних закупівель, задокументували продаж ділками вогнепальної зброї та набоїв, а згодом у приміщеннях, що їм належать, викрили майстерню та вилучили цілий арсенал зброї і боєприпасів та приладдя для їх виготовлення та переробки.

Правоохоронці отримали оперативну інформацію про зберігання та збут вогнепальної зброї і боєприпасів. Слідчі Подільського управління поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України і почали документування зловмисників.

Начальник Подільського управління поліції Владислав Іщенко повідомив:

«Під час проведених заходів правоохоронці задокументували, як двоє чоловіків продали ППШ, два магазини до нього та 92 патрони за майже 1500 доларів США. Згідно із проведеною балістичною експертизою, предметом оборудки стали вогнепальна зброя та боєприпаси до вогнепальної нарізної зброї».

За кілька тижнів правоохоронці провели другий етап контрольованої закупки: зловмисники отримали 2500 доларів США за пістолет Макарова і «Чезету», споряджені по 16 патронів кожен.

Згодом під час третьої закупівлі поліцейські затримали зловмисників та провели обшук у гаражному приміщенні, у якому чоловіки зберігали вогнепальну зброю.

«На цей час затримали двох фігурантів за зберігання та збут вогнепальної зброї. У приміщеннях, які їм належать, під час санкціонованих обшуків вилучили різноманітну зброю, а також виявили майстерню з приладами і верстатами для переробки і виготовлення зброї та боєприпасів. Після проведення слідчих дій можлива додаткова кваліфікація дій правопорушників. Слідчі затримують зловмисників за ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та готують клопотання до суду щодо їх арешту», - додав Владислав Іщенко.

Відділ комунікації поліції Києва