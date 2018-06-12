США добавили в санкционные списки еще трех граждан России и пять связанных с РФ компаний

Санкции введены за причастность к злонамеренной киберактивности и за сотрудничество с российскими спецслужбами в этой сфере

Власти США добавили в санкционные списки еще трех граждан России и пять компаний, имеющих отношение к Российской Федерации. Об этом говорится в документе Минфина США, обнародованном сегодня на сайте ведомства.

Согласно сообщению, меры были приняты в рамках "американского закона о санкциях CAATSA" (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act - "О противодействии противникам Америки путем санкций").

В частности, под санкции попали граждане РФ - Олег Чириков, Владимир Каганский и Александр Трибун, а также российские организации - Digital Security и Divetechnoservices из Санкт-Петербурга, а также научно-исследовательский институт "Квант".

Кроме того, санкции были введены против компании Embedi в Израиле, а также компании Erpscan, офисы которых расположены в Амстердаме, Праге и Тель-Авиве. Согласно документу, Embedi и Erpscan связаны с Digital Security.

В Минфине США полагают, что Digital Security, Divetechnoservices и "Квант" связаны с российскими спецслужбами.

В целом же санкции введены за причастность к злонамеренной киберактивности и за сотрудничество с российской Федеральной службой безопасности в этой сфере.

Ранее Госдепартамент США решил ввести санкции против 28 оборонных структур РФ, Китая и других стран за нарушение американского законодательства относительно нераспространения оружия массового уничтожения. // 112.ua