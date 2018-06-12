Смерть девушки в днепровском ресторане: свидетели опровергают версию с селфи

11 июня стали известны новые подробности произошедшего. Об этом Информатор сообщает со слов очевидцев.

Трагедия произошла примерно в 2:20-2:30 ночи. Правоохранители сообщили, что по словам свидетелей, девушка пыталась сделать селфи и съехала вниз по перилам, расположенным в ресторане. Однако она неудачно упала, повредив шейный отдел позвоночника. На место происшествия оперативно прибыла «скорая помощь», но врач констатировал смерть девушки. В ресторан также вызвали следственно-оперативную группу и судмедэкспертов. Сотрудники и руководство ресторана «Старгород» отказались от любых комментариев, относительно происшествия.

В редакцию написала жительница Днепра Наталья, которая в тот вечер также стала очевидицей трагедии. Женщина рассказала: «Мы с мужем в этот вечер отдыхали в «Старгороде». В 2:05 муж спускался по лестнице следом за этой девушкой. Пострадавшая была в компании молодых людей, они смеялись и разговаривали, внезапно ей стало плохо и она взялась за голову. Последними ее словами стали: «ой мальчики, что-то мне плохо». Сразу после этого она, потеряв сознание, упала вниз головой. После падения тело девушки начало синеть, синева моментально распространилась от лба до шеи, носом пошла кровь. Прибежали охранники заведения и начали оказывать первую помощь. В это время молодые люди, сопровождающие девушку, исчезли. Охрана перекрыла вход на лестницу».

В пресс-службе Национальной полиции информацию не разглашают, однако факт смерти подтверждают. По данному инциденту открыли уголовное дело с пометкой «несчастный случай». Если вы стали очевидцем события, сообщайте любую информацию на линию «102».