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Пьяный петербуржец после ссоры в баре сбил на фургоне посетителей, один из которых погиб

12.06.2018 01:55

В городе Ломоносов Петродворцового района Петербурга пьяный местный житель после конфликта в баре въехал на фургоне в посетителей заведения; один человек погиб. 

Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник, пожелавший сохранить анонимность.

По информации издания, 10 июня у 33-летнего посетителя бара «Мотор» возник конфликт с компанией отдыхающих. Как пишет «Фонтанка», около половины четвертого утра он вышел на улицу в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль своего автомобиля марки «ГАЗ» и наехал на потерпевших, когда те вышли из бара.

Как сообщает издание, в результате происшествия 37-летний мужчина скончался на месте. Кроме того, различные травмы получили трое других посетителей бара. Одного из них госпитализировали с травмами головы, ушибами легкого, сердца и сломанным ребром.

Следственный комитет возбудил дело об убийстве и покушении на убийство. Водитель задержан.

 

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