Жителя Дніпра засуджено за контрабанду на територію України прекурсоромістких лікарських засобів

Правоохоронці встановили, що житель обласного центру організував незаконне ввезення в Україну заборонених медичних препаратів з однієї з європейських країн.

У травні 2017 року оперативники спецслужби затримали контрабандиста на одному з пунктів пропуску Закарпатської митниці. Під час обшуку автомобіля зловмисника співробітники СБУ виявили шістдесят тисяч пігулок забороненого лікарського засобу «Rinasek».

За висновками експертів вартість вилученої партії на «чорного ринку» становила майже мільйон гривень.

Суд визнав затриманого винним в скоєнні злочину за ч. 3 ст. 305 Кримінального кодексу України та призначив покарання у вигляді восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Вирок набув законної сили.

Служба безпеки України