Під Києвом чоловіка затримано за нанесення смертельних ножових поранень

32-річний житель Гостомеля намагався заступитися за сусідку, коли отримав від господаря ножові поранення.

На спецлінію 102 поліції Київщини від чергового лікаря Ірпінської лікарні надійшло повідомлення про те, що до них з ножовим проникаючим пораненням черевної порожнини у тяжкому стані доправлено жителя Гостомеля. Медикам врятувати життя 32-річному молодому чоловіку не вдалося – після оперативного втручання він помер.

Працівники Ірпінського відділу поліції оперативно відновили перебіг подій та встановили особу, причетну до нанесення тяжких травм потерпілому.

Як з’ясувалось, того вечора 53-річний чоловік посварився зі своєю співмешканкою і жінка поскаржилась на нього сусідам. Коли сусід прийшов повчати господаря, йому стало це не до вподоби і він з ножем накинувся на непроханого гостя.

Зловмисник, щоб уникнути відповідальності, заховався у помешканні. Однак це не стало на заваді працівникам поліції – нападника затримали у порядку ст. 208 КПК України.

Вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу та оголошення підозри за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Головне управління Національної поліції в Київській області