Засуджено екс-засновницю підприємства, через яке здійснювався фіктивний транзит палива за кордон

Правоохоронні органи регіону під координацією прокуратури Одещини продовжують розслідування оборудок з нафтопродуктами та притягнення до відповідальності всіх причетних до злочинної схеми, організованої колишнім головою спостережної ради групи компаній громадянином К.

Так, прокуратура області здійснювала процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактами фіктивного підприємництва посадовими особами одного з підприємств та сприяння учасникам злочинної організації (ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 256 КК України).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювало Слідче управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби в Одеській області.

Встановлено, що засновник ТОВ за пропозицією фігурантів злочинної організації придбала підприємство з ознаками фіктивності та створила умови для оформлення від імені фірми на митних складах палива, що на підставі підроблених документів начебто вивозилось за кордон.

Фактично злочинна організація налагодила збут цього пального на території України через підконтрольні підприємства без сплати обов’язкових митних платежів та зборів.

Обвинувальний акт стосовно посадової особи товариства з обмеженою відповідальністю прокуратура у квітні цього року направила до суду для розгляду по суті.

Вироком Приморського районного суду 07 червня затверджено угоду про визнання винуватості між прокурором – процесуальним керівником у справі та обвинуваченою.

У зв’язку з визнанням провини у вчиненні злочину та сприянням слідству у викритті інших учасників злочинної схеми її засуджено до 3 років позбавлення волі з іспитовим терміном в 1 рік.

Прокуратура Одеської області