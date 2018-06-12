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Кремль предлагает «тотально фейковую миссию» ООН на Донбассе

12.06.2018 09:46

Вопрос миротворцев ООН на Донбассе впервые был обсужден в Нормандском формате, однако было подтверждено, что позиции сторон абсолютно разные.

Об этом сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин, комментируя переговоры в Нормандском формате, которые состоялись в понедельник в Берлине, передает Укринформ.

ООН

“Мы обсудили возможный формат нашей миротворческой миссии. Пока еще позиции находятся в разных вселенных”, - признал дипломат.

По его словам, стороны по-разному понимают договоренности, совершенно по-разному понимают, какой должна быть миссия. Российская сторона предлагает “тотально фейковую миссию”, с фейковой защитой СММ; украинская позиция: это должна быть реальная миссия с реальным мандатом, для всего Донбасса, которая влияет на ситуацию (ведь “просто ходить вместе с СММ”, нет никакого смысла), которая постепенно будет перебирать контроль на всей оккупированной территории, которая будет иметь реальный мандат, мандат влияния, мандат относительно разоружения, совместного с ОБСЕ контроля над отводом тяжелого оружия и его поиска.

Позицию России относительно миротворческой миссии Климкин назвал “еще хуже”, чем казалось сначала: сейчас Москва настаивает на том, что миротворцы могут только “сопровождать” наблюдателей ОБСЕ вдоль линии соприкосновения и на оккупированной территории, но не будут способны делать ничего другого.

 

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