Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

Голосование

Накажут ли наглых «мажоров» за создание аварийной ситуации и избиение депутата Найема

Да, в полном соответствии с Законом
Нет, денег хватит откупиться
Не знаю что и сказать
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

Американец убил четырех детей-заложников и покончил с собой

12.06.2018 09:58

Мужчина, который, по данным полиции, выстрелил в офицера, прежде чем забаррикадироваться в квартире в американском штате Флориде, убил четырех детей, которых он держал в заложниках, прежде чем убить себя. 

Об этом со ссылкой на информацию полиции сообщает Associated Press.

Американец убил четырех детей-заложников и покончил с собой

Начальник полиции Орландо Джон Мина заявил незадолго до полуночи, что подозреваемый, которого идентифицировали как 35-летнего Гэри Уэйна Линдси-младшего, был найден мертвым в шкафу, когда офицеры вошли в квартиру почти через 24 часа после начала противостояния.

Мина сказал, что офицеры попытались предложить один из своих телефонов Линдси, чей телефон работал с перебоями, и увидели, что один из детей был убит. Они вошли в квартиру около 9 часов вечера, надеясь спасти других, но все заложники были найдены мертвыми.

Детям, которые были с Линдси, было от 1 года до 11 лет, сказал Мина. Начальник полиции Орландо сообщил, что двое из них были детьми Линдси, а двое - его подруги, которая в воскресенье вызвала полицию.

Полиция сообщила, что сотрудники, которые отреагировали на сообщение о бытовом насилии, были обстреляны. Офицер Кевин Валенсия был ранене и находился в критическом состоянии, но ожидается, что он выживет, сказал Мина в понедельник.

Начальник полиции сказал, что один из офицеров смог стрелять в ответ. // УНН

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...