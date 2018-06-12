Американец убил четырех детей-заложников и покончил с собой

Мужчина, который, по данным полиции, выстрелил в офицера, прежде чем забаррикадироваться в квартире в американском штате Флориде, убил четырех детей, которых он держал в заложниках, прежде чем убить себя.

Об этом со ссылкой на информацию полиции сообщает Associated Press.

Начальник полиции Орландо Джон Мина заявил незадолго до полуночи, что подозреваемый, которого идентифицировали как 35-летнего Гэри Уэйна Линдси-младшего, был найден мертвым в шкафу, когда офицеры вошли в квартиру почти через 24 часа после начала противостояния.

Мина сказал, что офицеры попытались предложить один из своих телефонов Линдси, чей телефон работал с перебоями, и увидели, что один из детей был убит. Они вошли в квартиру около 9 часов вечера, надеясь спасти других, но все заложники были найдены мертвыми.

Детям, которые были с Линдси, было от 1 года до 11 лет, сказал Мина. Начальник полиции Орландо сообщил, что двое из них были детьми Линдси, а двое - его подруги, которая в воскресенье вызвала полицию.

Полиция сообщила, что сотрудники, которые отреагировали на сообщение о бытовом насилии, были обстреляны. Офицер Кевин Валенсия был ранене и находился в критическом состоянии, но ожидается, что он выживет, сказал Мина в понедельник.

Начальник полиции сказал, что один из офицеров смог стрелять в ответ. // УНН