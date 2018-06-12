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11 человек погибли на Волге при столкновении катамарана с буксиром

12.06.2018 10:07

 Утром 12 июня в Волгограде была завершена поисково-спасательная операция, длившаяся всю ночь после столкновения на Волге катамарана и буксира, тащившего две баржи.

На катамаране находились 16 человек. Пятерых удалось спасти. Люди находятся в больнице. Погибли 11 человек. Тело последней жертвы нашли уже утром, после чего операция была прекращена. Среди погибших — несовершеннолетняя девушка.

СК

Столкновение произошло возле острова Голодный в километре от береговой линии. В Росморречфлоте утверждают, что буксир с баржами шел строго по фарватеру. Возможности для маневра у него просто не было.

Следственный комитет России проверяет собственника катамарана и организатора вечерней водной прогулки, завершившейся трагически. Местные СМИ утверждают, что катамараном управлял ранее судимый Дмитрий Хахалев, бывший глава Калачевского района Волгоградской области. // «ФАКТЫ»

 

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