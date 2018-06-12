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Документ, подписанный Трампом и Ким Чен Ыном, содержит четыре основных пункта

12.06.2018 10:16

 Документ, который подписали главы США и КНДР Дональд Трамп и Ким Чен Ын 12 июня в Сингапуре, содержит четыре основных пункта. 

Об этом сообщает BBC и приводит текст документа.

документ, подписанный в Сингапуре / BBC News

"Президент Трамп обязался обеспечить гарантии безопасности КНДР, а глава Ким Чен Ын подтвердил свою твердую и непоколебимую приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова", - говорится в документе.

Четыре ключевых пункта из подписанного лидерами США и КНДР документа:

1. Стороны заявляют о готовности к "новым отношениям" между США и КНДР.

2. США и КНДР объединяют усилия для установления прочного мирного режима на Корейском полуострове.

3. Вновь подтверждая Декларацию от 27 апреля 2018 года, подписанную в Панмунджоне (между лидерами КНДР и Южной Кореи, - ред.), КНДР обязуется приложить усилия для полной денуклеаризации Корейского полуострова.

4. Соединенные Штаты и КНДР обязуются проводить работы по поиску останков военнопленных, включая немедленную репатриацию тех, кого уже идентифицировали. // 112.ua

 

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