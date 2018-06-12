Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

Голосование

Накажут ли наглых «мажоров» за создание аварийной ситуации и избиение депутата Найема

Да, в полном соответствии с Законом
Нет, денег хватит откупиться
Не знаю что и сказать
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

Нацбанк Украины изменил правила зарубежных денежных переводов

12.06.2018 10:25

Это создает возможности для применения безбумажных технологий на рынке финансовых услуг

Национальный банк Украины (НБУ) внес изменения в Правила осуществления за пределы Украины и в Украине переводов физических лиц по текущим валютным неторговым операциям и их выплаты в Украине. Соответствующее постановление правления регулятора №62 от 7 июня опубликовано на сайте НБУ.

bank.gov.ua

Как отмечается, документ вступает в силу с 12 июня.

"Это создает возможности для применения безбумажных технологий на рынке финансовых услуг и расширения круга участников этого рынка, в кассах которых может быть выдан перевод из-за границы", - говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка.

Так, банкам и их клиентам (физическим лицам-резидентам) предоставляется возможность применять современные коммуникационные технологии Paperless во время переводов иностранной валюты. Так, клиенты банков смогут подавать электронные копии подтверждающих документов для осуществления переводов иностранной валюты за пределы Украины с текущих счетов в иностранной валюте. А банки смогут создавать электронные копии подтверждающих документов, представленных физическими лицами для осуществления перевода в бумажной форме, для их дальнейшего хранения.

Кроме того, физические лица получат возможность с помощью международной платежной системы инициировать в гривне перевод в иностранной валюте за пределы Украины, а также по решению отправителя перевода из-за границы в иностранной валюте, получить такой перевод в Украине в гривне (то есть в валюте, отличной от валюты его инициирования). // РБК-Украина

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...