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На хабарі викрито керівника територіального сервісцентру МВС на Полтавщині та його поплічників

12.06.2018 10:35

Оперативниками встановлено, що начальником ТСЦ, директором автошколи та посередником налагоджено злочинну схему вимагання та отримання неправомірних вигод від громадян за видачу водійських посвідчень, відкриття додаткових категорій щодо керування транспортними засобами без фактичного проходження курсів навчання та формальної здачі іспитів. 

Суми неправомірних вигод складали від 6 до 10 тисяч гривень в залежності від «наданих послуг».

хабар

Працівники УЗЕ в Полтавській області спільно з працівниками прокуратури Полтавської області задокументували понад 50 епізодів вимагання неправомірних вигод за фіктивну здачу іспитів, видачу водійських посвідчень та відкриття додаткових категорій громадянам, в тому числі і громадянам, які фактично перебували за кордоном (деякі перебувають і до теперішнього часу).

хабар

Оперативники та слідчі під час обшуку за місцем мешкання начальника ТСЦ вилучили кошти отримані в якості неправомірної вигоди.

Наразі вирішується питання щодо оголошення про підозру фігурантам.

Управління захисту економіки в Полтавській області

 

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