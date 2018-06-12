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Найбільш резонансні злочини та події на Одещині за 11.06.2018

12.06.2018 10:45

Найбільш резонансні злочини та події на Одещині за 11.06.2018

До Арцизького відділу поліції із заявою звернулася 68-річна мешканка села Виноградівка, яка повідомила, що в районній лікарні до неї підійшов незнайомець і відібрав мобільний телефон. Вжитими заходами правоохоронці викрили 55-річного жителя м. Арциз.

поліція

До Таїровського відділення поліції Київського відділу поліції в м. Одеса із заявою звернулася 62-річна одеситка, яка повідомила, що неподалік її будинку до неї підійшли двоє незнайомих чоловіків і намагались зняти золотий ланцюжок. У ході оперативно-розшукових заходів поліцейські викрили 22-річного жителя Чорноморська та 26-річного жителя Одеси.

До Київського відділу поліції в м. Одеса із заявою звернувся 24-річний одесит, який повідомив, що в одному із місцевих магазинів, де він працює, хтось викрав футболки на суму більше чотирьох тисяч гривень. Вжитими заходами правоохоронці викрили 26-річну місцеву жительку, яка надала правдиві свідчення.

До чергової частини Ізмаїльського відділу поліції надійшло повідомлення від 33-річної жінки про те, що невідома особа шляхом пошкодження дерев’яної рами вікна проникла в дачний будинок, який розташований на території садового товариства в м. Ізмаїл, звідки скоїла крадіжку пластикових столів, пластикових стільців та іншого майна. В ході проведених оперативно-розшукових дій були встановлені 37-річна мешканка міста та 38-річний чоловік, які дали правдиві свідчення у скоєнні даного злочину. Викрадене майно у зловмисників вилучено. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

ВК ГУНП в Одеській області

 

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