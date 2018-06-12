У Чернігові затримали п’яного водія, який вдарив патрульну

Водій у стані сп'яніння, який неодноразово порушував правила дорожнього руху та тікав від поліцейських, вдарив патрульну. За фактом опору поліцейському відкрито кримінальне провадження.

Чоловікові доведеться нести не лише адміністративну відповідальність за порушення правил дорожнього руху, а й кримінальну - за те, що вдарив поліцейського.

Встановлено, що чоловік напідпитку сів за кермо та порушив правила дорожнього руху. Патрульні переконували водія зупинитися, проте він тільки збільшував швидкість. Поліцейські вимушені були заблокували автомобіль. Коли патрульна підійшла до автомобіля порушника, той раптово вдарив дівчину в обличчя.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група Чернігівського відділу поліції. На той час патрульні вже склали на зловмисника кілька адміністративних протоколів за порушення правил дорожнього руху. Зокрема, за ст. 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення (перевищення встановлених обмежень швидкості руху) та ст. 130 КУпАП за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння.

Окрім того, стосовно порушника відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України (умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.

Варто зазначити, що цього водія поліцейські зупинили не вперше. Раніше він уже сідав за кермо несправного авто, а також керував автомобілем без документів.

У порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України чоловік затриманий та поміщений до ізолятора тимчасового тримання.

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Сектор комунікації

поліції Чернігівської області