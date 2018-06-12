Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

Голосование

Накажут ли наглых «мажоров» за создание аварийной ситуации и избиение депутата Найема

Да, в полном соответствии с Законом
Нет, денег хватит откупиться
Не знаю что и сказать
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

На Закарпатье ревнивица убила мужчину топором

12.06.2018 11:17

В Межгорском районе Закарпатской области женщина из ревности убила мужчину топором. 

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Закарпатской области, передает УНН.

убийство

Как сообщили правоохранители, в воскресенье, 10 июня, в 23:58 на линию "102" поступило сообщение из села Верхний Студеный Межгорского района об обнаружении на обочине дороги тела местного жителя.

"На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, которой объяснили, что мужчину у своего дома обнаружила 27-летняя женщина. Тело имело явные признаки насильственной смерти, его направили на экспертизу", - рассказали в полиции.

Женщина, которая обнаружила тело, рассказала полиции, что потерпевшим является ее 29-летний односельчанин. Однако следователи установили, что погибший - 32-летний житель Сколевского района Львовской области. Специалисты кинологического центра ГУНП нашли орудие убийства - топор. В ходе следствия полиция установила, что мужчину на почве ревности убила 27-летняя женщина, которая якобы и обнаружила тело.

Ей сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 115 УК. Такое правонарушение карается лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет. Женщину задержали в порядке статьи 208 УПК Украины и помещен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей. Следствие по делу продолжается.

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...