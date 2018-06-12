На Закарпатье ревнивица убила мужчину топором

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Закарпатской области, передает УНН.

Как сообщили правоохранители, в воскресенье, 10 июня, в 23:58 на линию "102" поступило сообщение из села Верхний Студеный Межгорского района об обнаружении на обочине дороги тела местного жителя.

"На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, которой объяснили, что мужчину у своего дома обнаружила 27-летняя женщина. Тело имело явные признаки насильственной смерти, его направили на экспертизу", - рассказали в полиции.

Женщина, которая обнаружила тело, рассказала полиции, что потерпевшим является ее 29-летний односельчанин. Однако следователи установили, что погибший - 32-летний житель Сколевского района Львовской области. Специалисты кинологического центра ГУНП нашли орудие убийства - топор. В ходе следствия полиция установила, что мужчину на почве ревности убила 27-летняя женщина, которая якобы и обнаружила тело.

Ей сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 115 УК. Такое правонарушение карается лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет. Женщину задержали в порядке статьи 208 УПК Украины и помещен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей. Следствие по делу продолжается.