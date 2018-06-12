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За розбещення двох падчерок волинянин проведе за ґратами 10 років

12.06.2018 11:26

Прокуратура Волинської області домоглася справедливого покарання для 47-річного мешканця Ратнівщини, обвинуваченого у розбещенні двох неповнолітніх падчерок та насильницькому задоволенні статевої пристрасті неприродним способом (кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 156 та ч.ч. 2,3 ст. 153 КК України).

У жовтні 2017 року вироком Ковельського міськрайонного суду чоловіка, який упродовж кількох років – з липня 2015 по липень 2017 року - розбещував 13- та 12-річну дівчаток й систематично чинив щодо них насильницькі дії, було засуджено до 6 років позбавлення волі.

Таким чином суд, застосувавши ст. 69 Кримінального кодексу, призначив йому покарання більш м'яке, ніж передбачено законом за такі злочини.

Не погодившись із таким вироком суду першої інстанції, прокурори оскаржили його в апеляційному порядку, наполягаючи на призначенні суворішого покарання для розбещувача.

Дослухавшись до доводів прокурорів, апеляційний суд Волинської області призначив йому покарання у виді 10 років позбавлення волі.

Прес-служба прокуратури області

 

 

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