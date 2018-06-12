На Сумщині на 12 років можуть сісти особи, які привласнили понад 1 млн. грн. на реконструкції дороги

Прокуратурою Сумської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно колишнього вже начальника та головного спеціаліста Управління житлово-комунального господарства Конотопської міської ради, а також фізичної особи-підприємця, які за попередньою змовою здійснили розтрату та привласнення понад 1 млн 170 тис грн під час реконструкції дороги.

У ході слідства встановлено, що у 2016 році між Управлінням житлово-комунального господарства Конотопської міської ради та фізичною особою-підприємцем з Чернігівської області укладено договір на реконструкцію дороги по вул. Тургенєва у м. Конотоп вартістю 1 млн 174 тис грн.

Наприкінці 2016 року після завершення об’єкту з метою заволодіння коштами у відповідній документації підприємець вказала необґрунтовано завищені обсяги та ціни на виконані роботи, а також придбані матеріали. Посадовець та головний спеціаліст міської ради, достовірно знаючи, що офіційні документи містять завідомо неправдиві відомості, затвердили акти приймання виконаних будівельних робіт.

Згідно висновку експертів, роботи виконані не в повному обсязі з використанням неякісних матеріалів за завищеними цінами. Вартість фактично виконаних робіт складає 521 тис 376 грн. Натомість, на підставі завідомо неправдивих офіційних документів підприємця було перераховано 1 млн 170 тис грн.

Дії колишнього начальника Управління житлово-комунального господарства Конотопської міської ради та фізичної особи-підприємця кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 (розтрата та заволодіння чужого майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем), ч. 1 ст. 366 (складання та видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів) та ч. 4 ст. 358 (використання завідомо підробленого документа) КК України.

Головний спеціаліст сектора капітального будівництва та обліку житла управління житлово-комунального господарства Конотопської міської ради відповідатиме за ч. 3 та ч. 4 ст. 358 (складання, видача та використання завідомо підробленого документа), ч. 5 ст. 27/ч. 5 ст. 191 (пособництво у розтраті та привласненні коштів у особливо великих розмірах) КК України.

Довідково: обвинуваченим загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Прес-служба прокуратури Сумської області