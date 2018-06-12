Выполнение минских договоренностей не лишает подразделения ООС права на защиту

По словам Наева, украинские военные адекватно отвечают на обстрелы со стороны боевиков

Выполнение минских договоренностей не лишает подразделения операции объединенных сил (ООС) права на защиту. Об этом заявил командующий объединенных сил Сергей Наев в интервью УНН.

Так, по словам Наева, украинские военные адекватно отвечают на обстрелы со стороны боевиков.

"Мы адекватно отвечаем на обстрелы оккупантами наших позиций и мирных населенных пунктов. Не нарушаем ни одного пункта международных соглашений и никогда не открываем огонь первыми. Ведь выполнение минских договоренностей не лишает нас права на защиту", - заявил он. // РБК-Украина