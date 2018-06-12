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В Харькове восьмой день подряд аноним «минирует» пять бизнес-центров

12.06.2018 11:55

Для проверки информации на место происшествия выехали следственно-оперативные группы

 

В Харькове восьмой день подряд аноним сообщает о заминировании пяти бизнес-центров. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Фото из открытых источников

Информация о том, что в зданиях заложена взрывчатка, поступила в полицию 12 июня около 10:30. В сообщениях указано, что заминированы помещения бизнес-центров на улицах Академика Проскуры, Свободы, Алчевских, Богдана Хмельницкого и проспекте Московском.

Для проверки информации на место происшествия выехали следственно-оперативные группы, работники кинологического центра, эксперты-криминалисты и взрывотехники. Проводится осмотр помещений.

Информация внесена в Журнал единого учета правонарушений. Продолжается проверка.

Напомним, что начиная с 5 июня в правоохранительные органы ежедневно поступают сообщения о минировании этих пяти бизнес-центров в Харькове. Ни одно сообщение не подтвердилось. // 112.ua

 

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