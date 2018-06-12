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В Киеве полиция вместе с контролерами будет ловить «зайцев» в транспорте

12.06.2018 12:05

Национальная полиция и сотрудники Службы организации сбора и учета выручки будут проводить регулярные рейды на пассажиров без билетов в общественном транспорте Киева

Об этом сообщает пресс-служба "Киевпасстранса".

"заяц"

Цель рейда — проверка пассажиров на наличие проездных билетов и документов, дающих право на льготный проезд.

"Совместные рейды уменьшат количество "зайцев" и защитят работников предприятия от досадных случаев, когда указанные пассажиры прибегают к агрессивным действиям, чтобы не платить за проезд", — отметил генеральный директор "Киевпастранса" Дмитрий Левченко.

Сообщается, что рейды начнут проводить уже с этой недели и они станут регулярными. При этом маршруты и время проверок будут каждый раз меняться. // espreso.tv

 

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