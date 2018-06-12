В Киеве полиция вместе с контролерами будет ловить «зайцев» в транспорте

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Национальная полиция и сотрудники Службы организации сбора и учета выручки будут проводить регулярные рейды на пассажиров без билетов в общественном транспорте Киева
Об этом сообщает пресс-служба "Киевпасстранса".
Цель рейда — проверка пассажиров на наличие проездных билетов и документов, дающих право на льготный проезд.
"Совместные рейды уменьшат количество "зайцев" и защитят работников предприятия от досадных случаев, когда указанные пассажиры прибегают к агрессивным действиям, чтобы не платить за проезд", — отметил генеральный директор "Киевпастранса" Дмитрий Левченко.
Сообщается, что рейды начнут проводить уже с этой недели и они станут регулярными. При этом маршруты и время проверок будут каждый раз меняться. // espreso.tv
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