В Херсоне «скорая» с «мигалкой» на пешеходном переходе насмерть сбила женщину

Сегодня утром в Корабельном районе Херсона произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Автомобиль "скорой помощи", проезжая на красный свет, насмерть сбил женщину, которая на зеленый свет переходила дорогу.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУНП Херсонской области.

На месте полицейские предварительно установили, что на перекрестке улиц Рабочая и Ивана Богуна женщина на зеленый свет переходила дорогу. В это время с включенным проблесковым маячком и звуковой сигнализацией перекресток на красный свет проезжал автомобиль "скорой помощи", который срочно доставлял в больницу больного ребенка. Водитель транспортного средства совершил наезд на пешехода, в результате чего женщина от полученных травм погибла на месте происшествия.

Предварительная правовая квалификация - ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". Проводятся первоочередные следственные действия.