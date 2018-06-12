Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

Голосование

Накажут ли наглых «мажоров» за создание аварийной ситуации и избиение депутата Найема

Да, в полном соответствии с Законом
Нет, денег хватит откупиться
Не знаю что и сказать
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

В Херсоне «скорая» с «мигалкой» на пешеходном переходе насмерть сбила женщину

12.06.2018 12:15

Сегодня утром в Корабельном районе Херсона произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Автомобиль "скорой помощи", проезжая на красный свет, насмерть сбил женщину, которая на зеленый свет переходила дорогу. 

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУНП Херсонской области.

ДТП

На месте полицейские предварительно установили, что на перекрестке улиц Рабочая и Ивана Богуна женщина на зеленый свет переходила дорогу. В это время с включенным проблесковым маячком и звуковой сигнализацией перекресток на красный свет проезжал автомобиль "скорой помощи", который срочно доставлял в больницу больного ребенка. Водитель транспортного средства совершил наезд на пешехода, в результате чего женщина от полученных травм погибла на месте происшествия.

Предварительная правовая квалификация - ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". Проводятся первоочередные следственные действия.

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...