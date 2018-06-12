Направлено до суду обвинувачення стосовно т. зв. «прокурорів» терористичної організації «ЛНР»

Прокуратурою Луганської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях за фактом участі громадян України у діяльності так званої «Генеральної прокуратури «ЛНР», за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 109 (вчинення умисних дій, направлених на насильницьку зміну та повалення конституційного ладу та захоплення державної влади), ч. 2 ст. 110 (вчинення умисних дій, направлених на зміну меж території та державного кордону України, на порушення порядку, встановленого Конституцією України, повторно за попередньою змовою групою осіб), ч. 1 ст. 258-3 КК України (участь у діяльності терористичної організації)

Встановлено, що протягом 2015-2016 років мешканці Луганщини ініціювали та надали добровільну згоду на призначення себе до так званої «Генеральної прокуратури» терористичної організації «ЛНР». На теперішній час останні обіймають посади так званих «начальника та заступника слідчого відділу слідчого управління «Генеральної прокуратури «ЛНР».

Обіймаючи керівні посади, особи здійснюють свою діяльність на користь терористичної організації, виконуючи дії, направлені на порушення конституційних прав та свобод громадян України, які знаходяться на тимчасово непідконтрольній українській владі території Луганської області.

Оскільки так звані «прокурори» переховуються від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності, стосовно них здійснено процедуру спеціального досудового розслідування, за результатами якої обвинувальний акт направлено до суду.

Довідково: за вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України, особам загрожує до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

Прес-служба прокуратури Луганської області