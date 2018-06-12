В Одессе суд выпустил из СИЗО двух иностранцев, подозреваемых в заказных убийствах

Двое иностранцев, которые содержались под стражей в Одессе по подозрению в совершении заказных убийств, вышли из СИЗО по решению Приморского суда города. Об этом в своем Facebook сообщил советник начальника областной полиции Руслан Форостяк.

Он выразил удивление решением суда в отношении двоих жителей непризнанного Приднестровья, которых в феврале полиция задержала по подозрению в причастности как минимум к двум заказным убийствам (или попытке их совершения). У задержанных изъяли оружие и боеприпасы.

"Тогда был введен в действие даже оперативный план "Сирена", задерживали с усиленными мерами безопасности прямо на трассе", – отметил Форостяк.

Он добавил, что адвокат подозреваемых предоставил суду договор аренды жилья, согласно которому его подзащитные могут находиться под домашним арестом.

"Вероятно заключили (договор аренды – Ред.) в изоляторе. Спасибо, что хоть не в Тирасполе, спасибо, что не обязывают вернуть автоматическое оружие и боеприпасы, это же улики все же…", – отметил советник.

Он подчеркнул, что не намерен своими высказываниями оказывать давление на суд, или провоцировать какие-либо действия других людей. Он акцентировал, что судьи загружены работой, график заседаний очень плотный.

"Но при таком судопроизводстве, когда отпускают фигурантов и киллеров на "домашку" и в то же время какого-то активиста – в СИЗО, то действительно, весь криминал поедет, как говорят, жить, отдыхать и работать у нас", – заявил советник. // Сегодня