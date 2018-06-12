Совладелец птицекомплекса «Агромарс» вышла под залог в «какие-то» 90 млн. грн.

Печерский районный суд Киева отпустил под залог в 90 млн грн одного из владельцев ООО "Комплекс "Агромарс" Марину Сигал,

Об этом сообщила пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Лариса Сарган во вторник.

"Внесен залог в размере 90 млн грн и она (Марина Сигал - ИФ) вышла", - сказала Л.Сарган.

Кроме того, по данным проинформированного источника, ожидается внесение залога и за остальных задержанных.

Как сообщалось, Печерский районный суд Киева избрал владельцам ООО "Комплекс "Агромарс" Евгению и Марине Сигал меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой внесения залога в размере 80 млн грн и 90 млн грн соответственно.

Кроме того, суд избрал директору структурного подразделения, имя которого не называется, такую же меру пресечения с альтернативой внесения залога в размере 84 млн грн.

Как сообщалось, Генеральная прокуратура и Национальная полиция задержали руководителей и бенефициаров ООО "Комплекс "Агромарс" в рамках дела о причинении экологического ущерба на общую сумму 253 млн грн. В рамках дела 6 июня в Киевской области было проведено 14 санкционированных судом обысков в помещениях "Агромарса".

ГПУ указывает, что задержанные уведомлены о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 4 ст. 28 ст. 236 (нарушение правил экологической безопасности), ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 240 (нарушение правил охраны или использования недр). Они задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса.

Как сообщалось, в феврале 2018 года Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба) выявила крупную свалку трупов погибшей птицы, образовавшейся вблизи филиала "Гавриловский птицеводческий комплекс" "Агромарс".

"Агромарс" - второй по объему производства производитель мяса птицы в Украине (ТМ "Гавриловские курчата"), вертикально интегрированный холдинг с замкнутым циклом производства, что позволяет контролировать все этапы бизнеса от выращивания зерновых культур, производства комбикормов, выращивания племенной и бройлерной птицы, до переработки мяса и его реализации через собственную франчайзинговую сеть.

Главное производство находится в Гавриловке (Вышгородский р-н Киевской обл.).

Структура ООО "Комплекс "Агромарс" также включает: Броварской и Кагарлыкский филиалы, "Бориспольский экспериментальный комбикормовый завод", "Киевский комбикормовый завод", "Кагарлыкский элеватор" и "Курганский бройлер".

"Комплекс Агромарс" в 2016 году увеличил чистую прибыль на 6,7% – до 86,63 млн грн, сократив выручку на 15,3% – до 2 млрд 287,22 млн грн.

Согласно госреестру, владельцами ООО "Комплекс Агромарс" являются Евгений и Марина Сигал в долях 49,994% на 50,006%. // "Интерфакс-Украина"