Під Києвом поліція затримала молодика, який підозрюється у вбивстві співмешканки

На Київщині свекруха виявила бездиханне тіло своєї невістки і одразу зателефонувала до поліції. В коло підозрюваних потрапив 30-річний син заявниці.

Трагедія сталася в селі Любарці Бориспільського району.

Як з’ясували поліцейські, напередодні ввечері після вживання спиртних напоїв між цивільним подружжям спалахнула сварка. Прямо на вулиці розлютований співмешканець жорстоко побив свою кохану. 38-річну потерпілу чоловік приніс до будинку та поклав на ліжко. Наступного ранку без ознак життя там її виявила свекруха.

За фактом умисного вбивства поліція відкрила кримінальне провадження. Наразі тривають слідчі дії та встановлюються причини і обставини скоєння злочину.

Чоловіка затримали того ж дня в порядку ст. 208 КПК України. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, вирішується питання стосовно обрання відносно підозрюваного міри запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції в Київській області