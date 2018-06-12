Международный суд сделал «сюрприз» Путину на День России

Порошенко считает, что теперь "это не мы" и "нас там нет" в исполнении Кремля не пройдет

12 июня – день подачи Меморандума по делу Украины против России о нарушении Международной конвенции о запрете финансирования терроризма и Конвенции ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Об этом Президент Украины Петр Порошенко сообщил на своей странице в Facebook.

"Очень символично, что Международный суд ООН определил именно 12 июня – День России – для подачи Меморандума по делу Украины против России о нарушении Международной конвенции о запрете финансирования терроризма и Конвенции ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Представление Меморандума по делу против России – важный этап в доказательстве того, что за все свои противоправные действия РФ нести ответственность", – написал глава государства.

Порошенко напомнил, что весь мир убеждает Россию признать неправомерность своих действий и убраться с оккупированных районов Донбасса и Крыма. По его словам, Москва и дальше продолжает упорно врать, что российских войск нет на Донбассе.

"Пока же Россия и дальше упорно врет, что это не они оккупировали украинские земли, привезли "Бук", которым сбили МН-17, завезли "Грады", которым обстреляли мирных жителей Мариуполя, Краматорска и Авдеевки и блокпост в Волновахе. Должностные лица РФ упорно лгут, что не вербовали террористов, которые совершали взрывы в Одессе, Харькове и Киеве. Врут и о том, что не выживают украинцев и крымских татар из Крыма, дискриминируя их в условиях оккупации", – подчеркнул президент.

Глава государства уверен, доказательства и оценка Международного суда в отношении действий РФ поможет преодолеть ложь Кремля и не оставит возможности для заявлений в стиле "это не мы" и "нас там нет".

"Меморандум содержит чрезвычайную, как для практики суда, количество доказательств. Это сделано для того, чтобы ни у кого не осталось сомнений, что Россия совершила противоправные действия и должна понести за это ответственность. Впереди еще много работы по доказательству правды, но правда на нашей стороне, и поэтому мы будем ее отстаивать и защищать всеми надлежащими средствами", – резюмировал Порошенко. // Сегодня