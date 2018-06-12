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У Львові чоловік викинувся з вікна лікарні разом з історією хвороби

12.06.2018 13:31

Сьогодні у Львові близько 11 год з вікна лікарні викинувся чоловік. Про це стало відомо з власних джерел.

Подія сталася у Комунальній міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги, яка знаходиться на вул. Миколайчука, 9.

https://i1.wp.com/varta1.com.ua/wp-content/uploads/2018/06/Screenshot_6.png

Чоловік, який був пацієнтом даного закладу, перейшовши зі свого відділення у інше, викинувся з 8-поверху разом з медичною документацією. Історію хвороби чоловік перед стрибком поклав собі у штани.

Попри швидко надану медичну допомогу чоловік помер. Чоловікові було 81 рік. // Varta 1

 

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