СБУ в черговий раз спростовує фейки щодо існування «таємних в’язниць СБУ»

Служба безпеки України в черговий раз спростовує недостовірні повідомлення щодо існування так званих «таємних в’язниць СБУ».

Наголошуємо, що Служба діє виключно в рамках чинного законодавства, всі процесуальні дії із затриманими відбуваються відповідно до норм КПК, що підтверджується результатами інспектувань представників міжнародних інституцій із захисту прав людини.

Водночас ще раз інформуємо, що СБУ зібрано документальні свідчення майже 500 українських громадян ‒ колишніх заручників в ОРДЛО про конкретні факти фізичних катувань і психологічних знущань під час перебування у заручниках (https://ssu.gov.ua/ua/pages/200).

Закликаємо всі правозахисні організації надати допомогу колишнім заручникам російських терористичних угрупувань у підготовці відповідних звернень до ЄСПЛ.

Служба безпеки України