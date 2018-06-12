Боевики на Донбассе получили право обстреливать ВСУ без разрешения командиров

Пророссийские боевики на Донбассе получили право обстреливать позиции Вооруженных сил Украины без разрешения руководства.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины со ссылкой на данные разведки, передает УНН.

"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование российско-оккупационных войск отменило ограничения на применение стрелкового оружия личным составом передовых подразделений. В частности, российские наемники, которые находятся на боевых постах, получили право обстреливать позиции Объединенных сил без получения разрешения командиров подразделений. Таким образом противник создал дополнительные условия для провоцирования открытия ответного огня с целью обострения обстановки вдоль линии разграничения", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, боевики увеличили количество профессиональных съемочных групп, которые фиксируют так называемые "нарушение режима прекращения огня" украинской стороной для подготовки пропагандистских материалов.