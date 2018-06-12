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На Одещинi затримано безхатченка, який порізав двох молодиків. Один з них помер

12.06.2018 14:20

Так 35-рiчний пiдозрюваний помстився за образливi слова на свою адресу.

До поліції надійшло повідомлення про те, що біля житлового комплексу «Маріїнський» в с. Великодолинське вбито людину. Прибувши на місце, правоохоронці виявили тіла двох чоловіків, один з яких від ножового поранення в серце помер на місці, іншого з пораненням грудної клітини було доставлено до лікарні.

поліція

Під час проведення оперативно-розшукових заходів службові собаки по слідам привели кінологів до місця перебування імовірного вбивці. Ним виявився 35-річний безхатченко, в ході огляду якого були виявлені речові докази, які безпосередньо вказували на причетність чоловіка до вчинення злочину. 

Підозрюваний зізнався у скоєному та показав поліцейським місце, де викинув ножа. Знаряддя злочину вилучено та направлено на експертизу. 

Встановлено, що після спільного вживання алкогольних напоїв місцевий мешканець проводжав свого приятеля до дому у м.Чорноморськ. Під час слідування на зупинку громадського транспорту молоді люди побачили безхатченка, який копирсався у сміттєвому баку. Конфлікт між молодшим з товаришів та незнайомцем розпочався через образливі зауваження у бік останнього, в результаті чого безхатченко дістав ніж та вдарив ним свого кривдника. Від отриманих поранень хлопець помер на місці. Приятель вступився за вбитого товариша, проте, після кількох завданих стусанів, також отримав удар ножем у груди. Після скоєного зловмисник з місця події втік та по дорозі викинув знаряддя злочину.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Правопорушника в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України затримано. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років. 

Відділ комунікації поліції в Одеській області

 

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