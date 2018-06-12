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Зятя короля Испании осудили почти на 6 лет за финансовые махинации

12.06.2018 14:31

Верховный суд Испании приговорил Иньяки Урдангарина, мужа сестры короля Испании Фелипе VI, к 5 годам 10 месяцам лишения свободы по обвинению в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов.

Об этом сообщает El Mundo.

суд

Верховный суд сократил приговор суда предыдущей инстанции, по которому Урдангарин был приговорен к 6 годам и 3 месяцам лишения свободы. Прокуратура обжаловала этот приговор, требуя для осужденного 10 лет тюрьмы.

У Урдангарина все еще есть возможность обжаловать приговор в Конституционном суде и попросить отсрочить исполнение приговора. Впрочем, КС может отложить исполнение приговора только в случае, если речь идет о наказании сроком меньше 5 лет лишения свободы.

Некоммерческая организация Иньяки Урдангарина "Институт Ноос" использовалась в качестве посредника, чтобы выигрывать необоснованно завышенные контракты с региональными органами власти.

Объем государственных средств, уплаченных институту, составил около 5,6 млн евро.

Обвиняемой по этому делу проходила и сестра короля, принцесса Кристина. Ее обвиняли в соучастии в хищении средств вместе с ее мужем и 16 другими подсудимыми, однако позже оправдали, присудив штраф. // Европейская правда

 

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