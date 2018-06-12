Говоря о встрече Трампа и Ким Чен Ына, Порошенко напомнил о гарантиях Будапештского меморандума

Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал историческую встречу президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, вспомнив о гарантиях, которые были даны в рамках Будапештского меморандума.

"Приветствую результаты исторической встречи президента США с лидером КНДР в Сингапуре. Благодаря решительному лидерству Президента Трампа путь к установлению мира на Корейском полуострове сейчас уже не является невозможным", - написал Порошенко.

Порошенко выразил надежду, что гарантии безопасности со стороны США в связи с денуклеаризацией полуострова учтут недостатки Будапештского меморандума относительно гарантий безопасности Украины. // НВ