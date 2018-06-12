На Запоріжжі чоловіка викрито у здійсненні регулярних DDos-атак на приватні підприємства

Чоловік, маючи навики програмування різного обладнання та комп’ютерно-технічні знання, протягом останніх двох місяців за допомогою шкідливого програмного забезпечення несанкціоновано втручався в роботу комп’ютерних систем охорони приватних підприємств м. Запоріжжя та м. Маріуполь.

Працівники Придніпровського управління кіберполіції встановили, що до таких протиправних дій причетний 29-річний мешканець Маріуполя.

За допомогою шкідливого програмного забезпечення зловмисник здійснював цілеспрямований несанкціонований вплив (DDOS-атаку) на маршрутизатори підприємства. Для цього він використовував як вразливість обмеженість функціоналу роутерів та атакував відкриті порти, які необхідні для роботи підприємства.

Шляхом навантаження на роутер зловмисник блокував доступ обладнання підприємства до мережі Інтернет, унеможливлював моніторинг та не дозволяв керувати віддаленим обладнанням близько трьох тисяч абонентів підприємства, розташованих у Запорізькій та Донецький областях.

Таким чином, інформація до центрального пульту охорони від обладнання абонентів у момент здійснення атаки не надходила. Внаслідок цього приватні підприємства втрачали своїх клієнтів, так як підприємство своєчасно не могло реагувати на надісланий сигнал про допомогу.

Працівники кіберполіції Запорізької області спільно зі слідчими поліції Херсонщини, за процесуального керівництва міжрайонної прокуратури №1 міста Запоріжжя, встановили: здійснення атак зловмисником відбувалося з квартири у місті Маріуполь, де тимчасово проживав зловмисник. Відтак, у цій квартирі правоохоронці провели санкціонований обшук.

За його результатами було вилучено декілька ноутбуків, флеш-носії інформації та мобільний телефон. Під час попереднього огляду техніки поліцейські виявили на комп’ютерах зловмисника шкідливе програмне забезпечення. Крім того, в журналі логувань вказаного програмного забезпечення було виявлено IP-адреси підприємств, на які зловмисник здійснював несанкціоноване втручання.

Кримінальне провадження розпочато за ч.1 ст.361 (Несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку) КК України. Збитки підприємства, що виникли внаслідок злочину встановлюються. Слідство у справі триває.

Департамент кіберполіції

Національної поліції України