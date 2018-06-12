Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

Голосование

Накажут ли наглых «мажоров» за создание аварийной ситуации и избиение депутата Найема

Да, в полном соответствии с Законом
Нет, денег хватит откупиться
Не знаю что и сказать
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

«Как есть — хамло»: госдумский «зайчутник» грозил организатору дня рождения жены банкротством

12.06.2018 15:07

 Супруга хотела отметить праздник в в замке Майендорф. Депутат же пытался организовать торжество с максимальной скидкой.

Экс-сотрудника компании Potel et Chabot catering, организующей банкеты, рассказал радиостанции «Говорит Москва» о своей беседе с депутатом на Охотном ряду. Слуцкий безапелляционно потребовал предоставить ему скидку, при этом 10% он не удовлетворился:

Слуцкий пригрозил организатору дня рождения жены в Барвихе банкротством

«Ты не понял, кто я? Я могу тебе такие контракты привести! «Газпром»! «Транснефть»! А может просто по себестоимости?», - приводит слова Слуцкого собеседник издания.

В результате, по словам бывшего сотрудника, Potel et Chabot catering предоставил лишь 10-процентую скидку парламентарию, Слуцкий на эти условия согласился, и даже внес предоплату, но в процессе переговоров организаторам праздника начали поступать угрозы. Слуцкий захотел официантов в мундирах под XIX век, но отказался за это доплачивать.

«В ответ на то, что необходима доплата, я по телефону услышал отборный мат и обещание обанкротить компанию. Была долгая битва с ним. Как есть — хамло. Когда я прислал ему смету, он говорит:

«Откуда у меня такие деньги? Я же депутат! Давай скидку или себестоимость!» Предоплату я вернул за минусом закупки продуктов», - рассказал экс-сотрудник.

Ранее Слуцкий уже оказывался в центре скандала - главу международного думского комитета обвинили в домогательствах продюсер телекомпании «Дождь» Дарья ЖУК и корреспондент Русской службы BBC Фарида РУСТАМОВА. Публично против депутата выступила зам главного редактора RTVI Екатерина КОТРИКАДЗЕ. Сам Слуцкий, комментируя обвинения, назвал их поклепом.

Что касается супруги депутата, то по версии ФБК, она владеет трехэтажным пентхаусом в элитном жилом комплексе «Кутузовская ривьера» в Москве. Квартира оценивается в около 400 млн рублей. При этом задекларированный годовой доход жены Слуцкого в 2017 году составил 223 тыс. руб.; самого депутата — около 5 млн руб. // Преступная Россия

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...