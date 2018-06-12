У Черкасах жінка за 5 тис. доларів намагалася продати власну новонароджену дитину

Сьогодні, 12.06.2018, спільними зусиллями працівників прокуратури Черкаської області, слідчих та оперативників Головного управління Національної поліції в Черкаській області викрито 29-річну жительку одного з сіл Черкаського району, яка намагалася продати власну новонароджену дитину за грошові кошти в сумі 5 тисяч доларів США.

Під час спроби продажу дитини за грошову винагороду жінку затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 149 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) Кримінального кодексу України.

На цей час проводяться першочергові слідчі та процесуальні дії щодо встановлення всіх обставин вказаного кримінального правопорушення, вирішується питання про повідомлення жінці про підозру та обрання затриманій запобіжного заходу.

Довідково: санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

Прес-служба прокуратури Черкаської області