Во Владивостоке после учредительного съезда полиция задержала и избила активистов «Открытой России»

Во Владивостоке после учреждения дальневосточного отделения «Открытой России» полицейские задержали пятерых активистов движения и избили одного из них.

Об этом «Медиазоне» рассказали председатель движения Андрей Пивоваров и активист «Открытой России» Дмитрий Гультяев.

Как сообщили активисты, как только участники движения учредили 33-е отделение «Открытой России», в зал гостиницы «Экватор», где проходил съезд, зашли 11 полицейских, только двое из которых были в форме.

Как рассказал Гультяев, оперативники сообщили, что пришли из-за «какого-то правонарушения», потребовали у активистов дать письменные объяснения о происходящем, показать документы, но сами показывать свои документы отказались.

По словам активистов, полицейские попытались отобрать у них личные вещи, в частности, ноутбуки, штатив и ролл ап стенд. После того, как участники движения отказались отдавать их, полицейские решили задержать активистов с применением силы.

Как рассказали участники движения, в результате завязалась драка, во время которой одна из девушек упала в обморок, а полицейские избили по рукам и голове члена совета «Открытой России» Андрея Яроцкого. Всего в отдел № 4 доставили пятерых активистов. Среди задержанных — Пивоваров и пресс-секретарь движения Наталья Грязневич.

Председатель движения также рассказал, что задержанные находятся в отделе уже два с половиной часа. В отношении них не составляли протоколы, что им вменяют — неизвестно. По словам Гультяева, активистов подозревают по статье 19.3 КоАП (неповиновение полиции).

Гультяев добавил, что полицейские также отобрали у Пивоварова личный рюкзак и до настоящего момента не вернули. Одна из активисток пишет заявление на действия сотрудников полиции.

По информации пресс-службы движения, к задержанным не пускают адвоката. Сейчас туда приехала прокуратура. Всех задержанных хотят оставить в отделе на ночь.

Весной 2017 года Генпрокуратура признала нежелательными организациями Otkrytaya Rossia и Open Russia Civic Movement, зарегистрированные в Великобритании. Представитель Генпрокуратуры утверждал, что решение ведомства касается только британских организаций и не отразится на работе движения в России. Несмотря на это, силовики продолжают штрафовать и арестовать российских активистов «Открытой России».